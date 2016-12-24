В Мордовии в районах создадут Школы креативных индустрий

О перспективах создания в районах республики новых центров для развития творческих талантов подрастающего поколения говорилось на прошедшей расширенной коллегии Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

Сейчас в Мордовии Школы креативных индустрий действуют на базе Саранского музыкального училища и Саранского художественного училища. В этом году еще одна такая школа откроется на базе Республиканской детской музыкальной школы-интерната.

Минкультнац РМ предлагает в дальнейшем создавать креативные пространства на базе районных и сельских домов культуры.

Также на коллегии было заявлено об открытии в 2025 году 23 арт-пространств в каждом муниципальном районе республики и в городе Саранске.