Жители поселка Дачный пожаловались в Народный фронт на опасный пешеходный переход

Жители поселка Дачный городского округа Саранска обратились в Народный фронт по поводу опасного пешеходного перехода. Люди ежедневно рискуют оказаться под колесами автомашин, добираясь до остановки общественного транспорта.

Разметка на данном участке дорога еле заметна, а столб с освещением находится только с одной стороны. Также здесь отсутствуют искусственные неровности. Местные жители рассказали, что в прошлом году на этом месте в результате ДТП погибла женщина. После трагического случая страх перед пешеходным переходом у людей только усилился. Взрослые особенно переживают за детей, которые пользуются переходом, добираясь до школы.

Народный фронт в Республике Мордовия обращает внимание городских властей на проблемный пешеходный переход и просит сделать его безопасным.