В Мордовии представили книгу воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны

В Музее истории МГУ им. Н.П. Огарева состоялась встреча лектора Российского общества «Знание», директора экономического института Татьяны Салимовой, посвященная презентации книги воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, первого декана экономического факультета Михаила Абрамовича Валюгина «О предках, о себе и своем времени».

Михаил Валюгин с 1969 по 1980 годы был деканом экономического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева и членом правления Общества «Знание» РСФСР.

«Данное мероприятие — хороший повод вспомнить историю нашего института и сопричастности к традициям экономического института, формирования у сотрудников и студентов гордости за наш институт. Презентация книги прошла в теплой атмосфере патриотизма и уважения к истории, укрепления связи между поколениями», — отметила Татьяна Салимова.

Мероприятие выстроили в соответствии со структурой книги воспоминаний. Одна из ее глав посвящена семье автора. Дочь автора Людмила Валюгина поделилась воспоминаниями из детства, рассказала о фактах из биографии Михаила Валюгина, о семье.

Отрывки из книги воспоминаний прочитал студент 3 курса направления подготовки «Статистика» МГУ им. Н.П. Огарева Илья Первойкин.

В разделе «На войне: год за годом» прозвучали воспоминания об участии в военных действиях в танковых войсках, участии в Сталинградской битве, тяжелом ранении, наградах — Михаил Валюгин награжден орденом «Красной Звезды».

Напомним, по всей стране прошли мероприятия Общества «Знание», приуроченные ко Дню защитника Отечества, основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Молодые люди вместе с лекторами в рамках проекта Знание.Герои обсудили ключевые для нашей страны военные сражения, а также узнают о подвигах соотечественников в разные эпохи.

Так, в Мордовии участниками акции Российского общества «Знание» стали почти 900 студентов и школьников Саранска, Лямбирского и Торбеевского районов.

Площадками просветительских мероприятий стали Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Молодежный центр Торбеевского района, Саранский политехнический техникум, а также школы региона.

В России и за рубежом в рамках акции молодежь познакомилась с новеллами о Героях СВО, созданными Российским обществом «Знание». Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать на сайте Общества «Знание».