В Мордовии двое 18-летних парней погибли в ДТП с грузовой фурой

По информации Госавтоинспекции республики, 3 марта в 23.45 на автодороге «Северо-Восточный обход г. Рузаевка» 18-летний парень не имеющий водительских прав за рулем автомашины «ВАЗ-21074», по предварительным данным, в нарушение ПДД РФ при начале движения от края проезжей части дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся в попутном направлении. В результате легковушку протаранил «МАЗ» с полуприцепом.

Водитель и 18-летний пассажир «ВАЗ-21074» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. 17-летний пассажир этой же автомашины с различными травмами был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовой фуры находился в трезвом состоянии.