В Саранске студентка юрфака выслушала приговор суда за работу на телефонных мошенников

Преступные деяния студентки 2 курса юридического факультета одного из ВУЗов осенью прошлого года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из УМВД по Саранску.

В ходе следствия было установлено, что 19-летняя барышня получила у двух пожилых граждан в возрасте от 76 и 79 лет 420 тысяч рублей. Она выполняла роль инкассатора – забирала у обманутых пожилых людей наличные деньги по указанию организаторов мошеннических операций.

По информации МВД по РМ, стариков телефонные аферисты обманули по известной схеме о мнимых ДТП с участием их родственников. Пострадавшим, якобы срочно требовались деньги на операцию. Наличность у пожилых людей студентка забирала лично и с помощью службы такси, воспользовавшись услугами доставки.

Основную часть похищенных денежных средств девушка перечисляла через банкомат криминальным кураторам, а себе за труды оставляла 5% от сумм. Такую «подработку» она нашла для себя в интернете. Примечательно, что студентка была задержана прямо возле своего учебного заведения.

В отношении жительницы Саранска возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Вину в содеянном она признала полностью. По приговору суда ей назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.