В Мордовии проводится капитальный ремонт очистных сооружений

Министерство энергетики и ЖКХ Мордовии продолжает работу над реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Так, в рамках капитального ремонта очистных сооружений проводится ряд работ, направленных на улучшение работы системы очистки сточных вод.



В текущем году запланировано заменить:

- подводящую и отводящую канализацию на иловые карты

- аэрационное оборудование

- воздуходувные агрегаты

- отводящие воздухопроводы

- отремонтировать ж/б конструкции блока технологических емкостей и ж/б конструкции и механизмов песколовок.



Капремонт очистных сооружений позволит:

- Снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в реки Инсар, Алатырь и Сура

- Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе

- Повысить качество предоставляемой коммунальной услуги водоотведения для 345 тысяч человек.



Период реализации проекта - 2024-2025 годы, а стоимость работ составит 204,6 млн рублей, из которых 202,5 млн рублей — средства федерального бюджета.