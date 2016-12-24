В Мордовии проводится капитальный ремонт очистных сооружений

Репортер

Министерство энергетики и ЖКХ Мордовии продолжает работу над реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Так, в рамках капитального ремонта очистных сооружений проводится ряд работ, направленных на улучшение работы системы очистки сточных вод.

В текущем году запланировано заменить:
- подводящую и отводящую канализацию на иловые карты  
- аэрационное оборудование
- воздуходувные агрегаты  
- отводящие воздухопроводы
- отремонтировать ж/б конструкции блока технологических емкостей и ж/б конструкции и механизмов песколовок.

Капремонт очистных сооружений позволит:
- Снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в реки Инсар, Алатырь и Сура
- Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе
- Повысить качество предоставляемой коммунальной услуги водоотведения для 345 тысяч человек.

Период реализации проекта - 2024-2025 годы, а стоимость работ составит 204,6 млн рублей, из которых 202,5 млн рублей — средства федерального бюджета.

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