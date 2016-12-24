Туристско-информационный центр Мордовии встречает 10-летний юбилей

2025 год для Туристско-информационного центра Республики Мордовия стал 10-летним юбилеем. Все это время центр активно принимал гостей в своих стенах, а также за ее пределами. Информировал о туризме в Мордовии, прибывших в Саранск из разных уголков страны и мира туристах, проводил экскурсии по городу, принимал съемочные группы федеральных телеканалов.

За 10 лет ТИЦ привлек в Мордовию тысячи путешественников, публикуя информацию о самых интересных местах республики на федеральных туристических порталах и участвуя в крупнейших международных и всероссийских выставках и форумах. Центр был представлен на Международной выставке-форуме «Россия», Российском туристическом форуме «Путешествуй!», а сейчас активно взаимодействует с Национальным центром «Россия».

Туристско-информационный центр Мордовии признают на федеральном уровне. В прошлом году центр занял 2-е место на премии Russian Event Awards-2024 в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий». Продукт привлек внимание своим уникальным видом – красочностью и компактностью. Благодаря событийному календарю повысилось внимание к ключевым событиям республики, а также вырос интерес к внутреннему туризму. Кроме того, ТИЦ Мордовии стал первым в Приволжском Федеральном округе и вторым по России, получившим сертификат соответствия от Российской системы качества.

Туристско-информационный центр за 10 лет вырос и в экскурсионном обслуживании. Если раньше туристам была доступна только обзорная экскурсия, то теперь в арсенале центра четыре уникальных маршрута:

– «Шумбрат, Саранск!» – классическая и всеми полюбившаяся прогулка по главным достопримечательностям города

– «Литературный Саранск» – экскурсия по местам, связанным с известными писателями и поэтами

– «Победный марш» – маршрут, посвященный героям Мордовии и ее военной истории

– «Посвящение в саранчане» – детская экскурсия, помогающая юным туристам узнать город.

По итогам 2024 года количество экскурсий выросло в три раза, что подтверждает высокий интерес к туризму в регионе.

В честь 10-летнего юбилея Туристско-информационного центра Мордовии с 5 по 7 марта в офисе организации любой желающий сможет получить эксклюзивную юбилейную открытку. Это не только памятный сувенир, но и возможность оставить себе частичку Мордовии, наполненную теплом и гостеприимством региона.