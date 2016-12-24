Продлевается прием заявок на Всероссийский конкурс «Знаешь?Научи!»

Прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь?Научи!» продлевается до 1 апреля. Организаторами конкурса выступают АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с научно-просветительской платформой «Атомариум» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Конкурс входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий и содействует реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«С момента старта приема работ мы получили сотни видеороликов, и поток заявок не только не снижается, но продолжает расти. Для того чтобы все, кто только-только узнал о конкурсе, но не успевал податься, смог это сделать, мы как организатор приняли решение продлить сроки до 1 апреля 2025 года включительно», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум. Конкурсные работы можно подать по пяти номинациям:

«Электродвижение» от Госкорпорации «Росатом»

«Полимеры» от ПАО «СИБУР-Холдинг»

«Космос» от Госкорпорация «Роскосмос»

«Авиация будущего» от ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

«Дыхание – жизнь» от ООО «ПСК Фарма».

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы, среди которых электросамокаты, умные колонки с голосовым помощником, сертификаты на образовательные курсы, полет на авиатренажере, поездка в Звездный городок, где находится комплекс космических тренажеров, и многое другое.

Кроме того, участники получат шанс проявить себя и продемонстрировать свои таланты перед широкой аудиторией. Для многих школьников такой опыт может оказаться важным стимулом для дальнейшего развития и выбора будущей профессии. Возможность выиграть классные призы будет дополнительным мотиватором, а участие в конкурсе — отличным способом познакомиться с наукой и технологиями, что впоследствии может оказать влияние на карьерный путь ребенка.