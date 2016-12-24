Бизнес Мордовии развивает инвестиционные проекты благодаря льготным кредитам

Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» малому и среднему бизнесу предоставляются кредиты на льготных условиях по сниженным процентным ставкам. Поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Суть механизма в льготном кредитовании МСП в приоритетных отраслях:

- обрабатывающее производство

- транспортировка и хранение

- деятельность гостиниц

- профессиональная научная и техническая деятельность.

В текущем году кредитование по программам льготного финансирования государственными микрокредитными организациями будет осуществляться по ставке от 1% до 11,5%.

Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.