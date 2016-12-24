Окопные свечи и письма от детей будут согревать бойцов из Мордовии

Народный фронт успешно осуществил доставку собранного гуманитарного груза для бойцов из Мордовии на линию Сватово-Кременная. В состав партии вошли 10 гироскутеров для создания из них робо-тележек, печка-буржуйка, а также комплект новой зимней резины для транспортных средств.

По словам военнослужащих, самым душевным грузом для них стали окопные свечи и написанные детьми для наших солдат письма. Боец с позывным «Гвоздь» отметил, что письма от детей неизменно приносят радость, помогая солдатам чувствовать себя ближе к дому и своим родным людям.

Поддержать наших военнослужащих можно перечислив любую посильную сумму в фонд «Все для победы!».