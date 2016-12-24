В саранском детском садике вспыхнула стиральная машина

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
В столице Мордовии в дошкольном учреждении №44 вспыхнула стиральная машина.
Как сообщает МЧС по РМ, воспитатель в такой ситуации не растерялась - выключила электроприбор из розетки и потушила пламя при помощи огнетушителя.
Сотрудники МЧС вместе с персоналом садика вывели на улицу более 50 человек. Отмечается, что из-за этого инцидента никто не пострадал.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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