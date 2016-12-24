В саранском детском садике вспыхнула стиральная машина

В столице Мордовии в дошкольном учреждении №44 вспыхнула стиральная машина.

Как сообщает МЧС по РМ, воспитатель в такой ситуации не растерялась - выключила электроприбор из розетки и потушила пламя при помощи огнетушителя.

Сотрудники МЧС вместе с персоналом садика вывели на улицу более 50 человек. Отмечается, что из-за этого инцидента никто не пострадал.