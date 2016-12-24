В Саранске трое молодчиков отправились в СИЗО за нападение на жильца многоквартирного дома

В столице Мордовии в отношении троих молодых людей, 2005 года рождения, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Парни крайне агрессивно отреагировали на замечание мужчины, не желавшего слушать их полуночный ор в подъезде многоквартирного дома.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания было установлено, что около полуночи 24 февраля трое молодчиков тусовались на лестничной площадке дома по проспекту 60-лет Октября и вели себя шумно. Из квартиры к ним вышел 51-летний жилец дома и сделал замечание по поводу их поведения.

На урезонить ночных визитеров у него не получилось, один из них схватился в драке с мужчиной. Во время потасовки оба скатились по лестнице вниз, после чего к расправе подключились двое подоспевших приятелей - жильца дома избивали руками и ногами. Когда на шум вышли соседи с требованием прекратить драку, парни выбежали из подъезда и скрылись в неизвестном направлении.

Соседи помогли пострадавшему зайти в свою квартиру и вызвали скорую помощь. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате полученных повреждений здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. У него зафиксировали закрытую тупую травму грудной клетки, закрытый перелом ребер и т.д.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности и задержали злоумышленников. В отношении всех троих судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.