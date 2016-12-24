В Саранске на базе Пушкинской библиотеки открылся Добро.Центр

3 марта в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина торжественно открылся Добро.Центр. Это еще одна площадка для развития добровольчества и благотворительности в республике.

Добро.Центры способствуют развитию социальной активности населения. Здесь любой житель республики сможет стать волонтером, найти команду единомышленников, получить профессиональную помощь и поддержку в реализации своей социальной инициативы.