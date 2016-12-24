В Мордовии реализуются корпоративные программы укрепления здоровья работающих

На предприятиях Мордовии внедряются корпоративные программы по укреплению здоровья работающих. Этому способствовала реализация национального проекта «Демография», который завершился в 2024 году. С нового года работа продолжилась в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

За время реализации нацпроекта корпоративные программы по укреплению здоровья сотрудников разработали и внедрили у себя на предприятиях 25 работодателей.

Участниками корпоративной программы выступают три стороны: государство, работодатель и работник. Благодаря ее реализации улучшаются условия труда и качество жизни сотрудников, повышается производительность предприятий, а также снижается уровень заболеваемости и смертности.

Отметим, что в рамках нацпроекта работа по пропаганде здорового образа жизни ведется среди всех возрастных групп. Особое внимание уделяется людям трудоспособного возраста.