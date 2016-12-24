Бизнес Мордовии получает поддержку по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» малому и среднему бизнесу России выделено практически 309 млрд рублей из федерального бюджета до 2030 года. Работа ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящий в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Благодаря всесторонней поддержке по сравнению с 2023 годом реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП составил 28,1%.

К приоритетным отраслям финансирования относятся:

- льготные инвестиционные кредиты субъектам МСП в обрабатывающем производстве, информации и связи, деятельности гостиниц и предприятий общепита, научной и технической деятельности

- кредиты под «зонтичные» поручительства

- предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями

- предоставление льготных микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями.

Услуги и меры поддержки доступны клиентам Центра «Мой бизнес» и цифровой платформы МСП.РФ. Также субъекты МСП имеют возможность заниматься закупками у крупных госкомпаний.

Об этих и других мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии можно узнать по телефону горячий линии в Саранске: 24-77-77.