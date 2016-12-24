Новый сезон проекта «Урок цифры» прошел в школах Мордовии

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В Торбеевском районе Мордовии прошли открытые «Уроки цифры» на тему «Секреты операционных систем». Проект «Урок цифры» ежегодно реализуют Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку национального проекта «Экономика данных» и партийного проекта «Цифровая Россия».
«Уроки цифры» прошли в Торбеевской школе № 3, а также в Жуковской школе Торбеевского района.
Ребята посмотрели видеоурок и потренировались на интерактивном тренажере, который помог в игровой форме познакомиться со структурой операционных систем и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС. Ученики поняли значение операционных систем, изучили их типы, структуру и функции, тем самым повысив свою компетентность в сфере информационных технологий.
Больше информации о предстоящих уроках можно узнать на официальных страницах Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Республики Мордовия: https://vk.com/mincifry_rm, https://ok.ru/mincifry.rm, https://web.telegram.org/k/#@mincifry_rm.
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