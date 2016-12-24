В Мордовии 5 марта сработают электросирены и уличные громкоговорители

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
По информации МЧС по РМ, 5 марта на всей территории Российской Федерации будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
С 10:40 до 10:45 часов сработают электросирены и уличные громкоговорители. Для оперативного сообщения будут прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
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