В Мордовии 5 марта сработают электросирены и уличные громкоговорители

По информации МЧС по РМ, 5 марта на всей территории Российской Федерации будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

С 10:40 до 10:45 часов сработают электросирены и уличные громкоговорители. Для оперативного сообщения будут прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.