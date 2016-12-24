Новый закон защитит россиян от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуального жилья

1 марта в нашей стране вступил в силу новый закон, который предусматривает использование механизма экскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве. Он призван защитить финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и обеспечить безопасность сделок.

«Мы отмечаем растущий интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году было введено 62,3 млн кв. м. домов, что стало рекордным показателем за всю историю России. Наша задача – поддержать людей в их желании жить в собственном доме. Необходимо гарантировать безопасность сделок. Механизм использования эскроу-счетов уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надежность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», – сказал зампредседателя Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин.

Эскроу-счета обеспечат сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства. Покупатели будут уверены, что застройщик получит их деньги только после выполнения всех обязательств, а также смогут вернуть средства в случае возникших проблем.

При этом, строительные организации обязаны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, строящихся ими жилых домах, банке, через который проходят эскроу-счета клиентов, а также о заключенных договорах подряда.