На Ключаревском шоссе в Саранске свалка строительного мусора мешает движению транспорта

На проезжей части дороги к Ключаревскому кладбищу в Саранске выросла гора строительного мусора, что создает опасность для дорожного движения, особенно в темное время суток.

Народный фронт в РМ обратился к Администрации городского округа Саранск с просьбой исправить положение и ликвидировать несанкционированную свалку, чтобы обеспечить безопасные условия для проезда транспорта и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.