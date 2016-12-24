В Саранске провели пожарно-тактические учения в общежитии Мордовского госуниверситета

По информации МЧС по РМ, на базе общежития №13 Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева прошли пожарно-тактические учения. По легенде, здесь из-за короткого замыкания электрооборудования произошло возгорание в чердачном помещении. Персонал и студенты смогли покинуть помещение самостоятельно, однако в здании остались люди, которым дым отрезал путь к спасению.

Эвакуацией «пленников» занялись прибывшие на место сотрудники МЧС России. Два человека были обнаружены и выведены на свежий воздух в специальных спасательных устройствах.

Отмечается, что в учениях было задействовано более 30 специалистов и 10 единиц пожарно-спасательной техники.