В Саранске провели пожарно-тактические учения в общежитии Мордовского госуниверситета

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
По информации МЧС по РМ, на базе общежития №13 Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева прошли пожарно-тактические учения. По легенде, здесь из-за короткого замыкания электрооборудования произошло возгорание в чердачном помещении. Персонал и студенты смогли покинуть помещение самостоятельно, однако в здании остались люди, которым дым отрезал путь к спасению.
Эвакуацией «пленников» занялись прибывшие на место сотрудники МЧС России. Два человека были обнаружены и выведены на свежий воздух в специальных спасательных устройствах.
Отмечается, что в учениях было задействовано более 30 специалистов и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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