В Мордовии действуют около 50 народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности

По данным МВД по РМ, организации дружинников созданы во всех районах республики. Общественные блюстители порядка совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы обеспечивают безопасность граждан на улицах, оказывают помощь при проведении оперативно-профилактических мероприятий, привлекаются к работе с подростками, состоящими на профилактических учетах и т.п.

В региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в настоящее время внесено 20 общественных объединений правоохранительной направленности и 26 народных дружин с общим количеством 696 человек, в том числе народных дружинников – 388.

Отмечается, что в 2024 году к охране общественного порядка на улицах населенных пунктов Мордовии привлекалось 1 068 народных дружинников. С их участием пресечено 167 административных правонарушений.