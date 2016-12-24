Оперативники уголовного розыска МВД по РМ задержали виртуальную путану

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Жертвой сетевой мошенницы стал 57-летний житель Саранска, который сообщил в полицию о хищении у него 16 тысяч 800 рублей. В поисках интимных развлечений в октябре прошлого года он нашел в интернете соответствующее объявление и пытался устроить свидание со жрицей любви. Но оплатив положенную таксу, так и не добился любовного рандеву.
По информации МВД по РМ, оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 34-летняя жительница г. Инза Ульяновской области. Женщина была доставлена в Мордовию.
По словам дамы, в расчете на доверчивых простофиль она решила разместить в интернете объявление о предоставлении интимных услуг без всякого намерения их оказывать. После того как ей написал потерпевший, она под различными надуманными предлогами похитила у него сбережения, которые потратила на личные нужды.
Свою вину она признала полностью. В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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