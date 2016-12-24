В Саранске проведут проверку готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях

По информации МЧС по РМ, 27 февраля на территории городского округа Саранск будет проводится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.



В период с 11:00 до 11:10 сработают электросирены и уличные громкоговорители. Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.