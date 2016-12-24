В Саранске проведут проверку готовности систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
По информации МЧС по РМ, 27 февраля на территории городского округа Саранск будет проводится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
В период с 11:00 до 11:10 сработают электросирены и уличные громкоговорители. Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
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