Волонтеры из Мордовии принимают участие в ликвидации ЧС на Черноморском побережье

Участники волонтерского лагеря «Черноморский рубеж», который на Бугазской косе организовала «Единая Россия», продолжают очищать природный заповедник от мазута. Прибрежная территория поделена на участки, на которых работают волонтеры партии из 12 регионов страны, в том числе молодогвардейцы из Мордовии.

По словам уполномоченного партии по волонтерской работе в зонах ЧС Игоря Кастюкевича, команда из республики небольшая, но очень результативная.

«Всем по 18 лет и, несмотря на юный возраст, каждый из ребят ответственно и качественно подходит к выполнению задач», - отметил он телеграм.

Сейчас на Черноморском побережье работают трое волонтеров из Мордовии - Иван Котов и Юлия Кулькова из МГПУ им. М. Е. Евсевьева, а также Наталья Мингалева из Кемлянского аграрного колледжа. Они просеивают песок через специальные мольберты, ищут новые участки загрязнений, спасают птиц, пострадавших от мазута.

«Спасибо родителям за то, что воспитали таких замечательных детей, которые связывают себя с Государством Российским и делом доказывают любовь к природе и Родине», - написал Игорь Кастюкевич.

Всего с начала работы волонтерского лагеря «Черноморский рубеж» на Бугазской косе было собрано и вывезено более 150 тонн мазута и загрязненного грунта.