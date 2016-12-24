В Мордовии продолжает расти заболеваемость ОРВИ

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По данным Роспотребнадзора по РМ, за минувшую неделю в республике вновь зафиксирован рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За этот период к медикам за помощью обратились 5,2 тыс. человек, что на 7,3% выше предыдущего показателя.
По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, сезонный коронавирус, аденовирусы, парагрипп, РС-вирус), а также регистрируются случаи вирусов гриппа А(H1N1)/2009 sw, А(H3N2) и гриппа В.
Отметим, что инфекционная волна покатилась по Мордовии с начала февраля, еженедельно увеличивая свою высоту. При этом ситуация по заболеваемости коронавирусом остается вполне благополучной - за прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано лишь 7 случаев COVID-19.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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