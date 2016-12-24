Жители Мордовии могут принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности

С 1 февраля на международной социально-образовательной платформе «Содружество» идет отбор участников на V Международную олимпиаду по финансовой безопасности, она проводится на русском и английском языках. Первый пригласительный этап завершится 28 февраля.

Олимпиада проводится ежегодно с 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности – к финансовой безопасности государства. С этого года мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

К участию в Олимпиаде приглашаются, в первую очередь, ученики 8-11 классов, а также студенты высших учебных заведений, им необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3GbhJd.

До 28 февраля участникам предстоит пройти первый пригласительный этап Олимпиады, который позволит ознакомиться с форматом заданий, а также попробовать свои силы в следующих направлениях Олимпиады: для школьников это задания по математике, информатике, обществознанию, для студентов – юриспруденция, прикладная математика, вычислительная техника, информационная безопасность и другие.

Международная олимпиада по финансовой безопасности является частью Международного движения по финансовой безопасности, участниками которого стали лучшие представители 36 стран. Победители и призеры традиционно смогут получить особые права при приеме на обучение в вузы МСИ и возможность стажироваться в Росфинмониторинге, ПАО «Промсвязьбанк» и других организациях.