В Саранске реконструируют дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В его рамках идет реконструкция Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ремонтные работы ведутся во всех корпусах. Завершить их планируется в 2026 году.

К существующим корпусам пристроят две секции. В результате жилая площадь увеличится до 12 969,7 кв.м. После реконструкции вместимость дома-интерната составит 105 мест.

Реконструкция идет с учетом современных стандартов комфорта и безопасности. Площадь спальных мест приведут к нормативной – не менее 7 кв.м на человека. Комнаты на одного, двух и трех человек будут совмещены с прихожей, санитарным узлом и лоджией. Проектом также предусмотрены гостиные, кухни для самостоятельного приготовления еды и бытовые комнаты.

В доме-интернате оборудуют зал для занятий адаптивной физической культурой и развития мелкой моторики, мастерскую домоводства, библиотеку, актовый зал и молельную комнату. Во дворе построят спортивную площадку и стадион, а также прогулочную зону с круговыми дорожками, беседки и теплицы.

В настоящее время завершен демонтаж старых конструкций. Строители приступили к работам по устройству фасада, меняют окна и готовят территорию под возведение пристроев.