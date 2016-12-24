В Мордовии иномарка загорелась в пути

Репортер

По информации МЧС по РМ, 24 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Кемля Ичалковского района.

Водитель автомашины «Volkswagen Tiguan» во время движения увидел, как из-под капота показался огонь и повалил дым.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, владелец иномарки травм благополучно избежал.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваша земля - уникальный край»

В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии

1
Заказать рекламу
1
1
1