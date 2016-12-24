В Мордовии иномарка загорелась в пути

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По информации МЧС по РМ, 24 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Кемля Ичалковского района.
Водитель автомашины «Volkswagen Tiguan» во время движения увидел, как из-под капота показался огонь и повалил дым.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, владелец иномарки травм благополучно избежал.
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