В Мордовии иномарка загорелась в пути

По информации МЧС по РМ, 24 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Кемля Ичалковского района.

Водитель автомашины «Volkswagen Tiguan» во время движения увидел, как из-под капота показался огонь и повалил дым.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, владелец иномарки травм благополучно избежал.