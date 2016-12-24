В Мордовии фермер пойдет под суд за махинацию с фиктивной покупкой комбайна

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В Ковылкинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего местного жителя за хищение средств социальной субсидии.
По данным следствия, мужчина получил от государства единовременное денежное пособие в размере 350 тысяч рублей для развития предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере.
Для отчета он подготовил документы о приобретении у жителя республики на всю сумму пособия зерноуборочного комбайна. В действительности же комбайн фермер купил за 100 тысяч рублей еще в 2021 году, сельхозтехника уже находилась в его собственности. Благодаря этой махинации полученную социальную выплату обвиняемый обналичил и потратил на личные нужды.
По информации прокуратуры РМ, в ходе следствия причиненный ущерб мужчина добровольно возместил в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Ковылкинский районный суд для рассмотрения по существу.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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