В Мордовии 16-летней пешеход попал под колеса иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, около пяти часов вечера 24 февраля в Инсарском районе на автодороге «г. Инсар — с. Ямщина» 32-летний водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на 16-летнего пешехода, который неожиданно вышел из-за припаркованного на обочине транспортного средства и переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами самостоятельно обращался в Детскую республиканскую клиническую больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился за рулем в трезвом состоянии.