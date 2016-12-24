В Мордовии 16-летней пешеход попал под колеса иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, около пяти часов вечера 24 февраля в Инсарском районе на автодороге «г. Инсар — с. Ямщина» 32-летний  водитель  автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на 16-летнего пешехода, который неожиданно вышел из-за припаркованного на обочине транспортного средства и переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами самостоятельно обращался в Детскую республиканскую клиническую больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился за рулем в трезвом состоянии.

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