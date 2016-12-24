В Саранске прошла Антитеррористическая форсайт-сессия

На площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске состоялась Антитеррористическая форсайт-сессия, организованная в рамках грантового проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора" Центром Социальных Медиатехнологий при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.

Её участниками стали обучающиеся "Школы Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)" и педагоги образовательных организаций.

Приветствуя их, руководитель проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора" Людмила Потапова подчеркнула, что РПА Минюста России считается «кузницей» подготовки государственных кадров для служения своему Отечеству, поэтому и был выбран в качестве площадки для #ШТАБа. Также она отметила значимость и важность личного участия каждого школьника в информационной борьбе против терроризма и выработке собственной антитеррористической гражданской позиции.

Командам участников форсайт-сессии, проходившей в шесть этапов, были предложены кейсы с примерами современных террористических угроз, на основании которых они сами выявляли опасность и проектировали варианты личных и командных действий.

Предоставленная возможность каждому в роли героев кейса позволило определить вариант неизбежного и желаемого будущего, а также предложить реальный способ ее безопасного разрешения для всех участников той или иной ситуации, связанной с террористическими угрозами.

Участник команды грантового проекта, доцент кафедры психологии факультета психологии и дефектологии МГПУ имени М. Е. Евсевьева, кандидат философских наук Елена Царева провела психологические тренинговые занятия, способствующие осознанию подростками собственных жизненных ценностей и их влияния на жизнь.

Начальник отдела довузовской подготовки РПА Владислав Авраменко провел командное интеллектуальное соревнование, участники которого были проинформированы о вариантах предупреждения опасности втягивания в террористическую деятельность, формах и видах действий в сфере обеспечения индивидуальной и коллективной антитеррористической безопасности.

В завершение мероприятия были подведены итоги общей работы. Самым активным вручены дипломы, ценные призы и подарки от команды проекта.

I места удостоена команда МОУ «Средняя школа № 32» г.о. Саранск, состоявшая из учеников 11 класса - Данейкина Дмитрия, Алямкина Андрея, Макарова Егора, Акашкина Арсения, Винокурова Артёма и Автейкина Даниила.

II место присуждено команде одиннадцатиклассников МОУ «Средняя школа № 33» г.о. Саранск, выступавшей в следующем составе: Буянкина Ирина, Бурова Яна, Юмаева Владислава, Назарова Валерия.

III место заняла команда одиннадцатиклассников МОУ «Гимназия № 20 имени Героя Советского Союза В.Б.Миронова» г.о. Саранск, участвующая в форсайт-сессии в следующем составе: Мамаев Арсений, Толкачев Артём, Кузнецов Роман, Бодин Максим.

За активность отдельно поощрена ученица МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск Конина Анна.

А абсолютным победителем Антитеррористической форсайт-сессии в личном зачете стал ученик Саранской гимназии № 20 Максим Бодин.

«Наибольший интерес вызвала форма работы с проектными кейсами, результатом которой является программа действий по преодолению проблем, сложившихся в описанной ситуации. При работе над такими кейсами не просто анализируется предложенная ситуация и существующие способы решения проблем, но и, что очень важно, предлагается собственный метод решения и проводится свое мини-исследование. А еще ученики могут быть услышаны и поняты с помощью театра антитеррористических миниатюр. В целом всё это повышает уровень информированности молодежи о правилах безопасности и ответственности за собственную защищенность и защищенность окружающих», - поделился победитель.