С 1 марта жители России смогут ввести самозапрет на получение кредитов

По информации Банка России, в 2024 году банковские организации отразили свыше 72 миллионов попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов. Размер спасенных средств составил 13,5 трлн рублей. Тем не менее активность кибермошенников не спадает.

Для того, чтобы любой человек мог обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа, законодателем разработан механизм самозапрета на получение кредитов. Право установить такой запрет появится у граждан с 1 марта 2025 года.

Самозапрет на кредитование можно будет установить только на потребительские кредиты или займы (исключение - ипотечные кредиты, автокредиты и договоры основного образовательного кредита с господдержкой). Запрет может быть разным: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), по способу обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно).

Гражданин сможет в любой момент отменить самозапрет, если действительно захочет получить займ или кредит. Самозапрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет принять более взвешенное решение о необходимости получить займ или кредит.