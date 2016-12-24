В России будут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию

Правительство РФ приняло постановление, направленное на более гибкую настройку диапазонов потребления электроэнергии в негазифицированных домах, в том числе в СНТ. Документ разработан ФАС России.

Отмечается, что он не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.

Дифференцированные тарифы позволят сократить случаи «нечестного» потребления электроэнергии. К примеру, когда льготные тарифы используются для майнинга криптовалюты. В итоге те, кто потребляет больше энергии, будут оплачивать ее по более высокому тарифу. Данные диапазоны будут действовать в отопительные периоды.

Регионы смогут пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии с возможностью применения сезонного коэффициента. Это позволит увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7 020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

Также энергоснабжающие организации обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов.