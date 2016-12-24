В Саранске на 25 февраля отменили авиарейсы в Санкт-Петербург и Минеральные воды

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
По информации Саранского международного аэропорта, пассажиры из Саранска 25 февраля не смогут отправиться по маршрутам А46009/6010. Об отмене рейсов сообщил перевозчик.
Чтобы узнать, как вернуть или обменять билеты, необходимо обратиться в колл-центр авиакомпании или по месту приобретения авиабилетов.
Отметим, что 20 февраля также отменялись авиарейсы из Саранска в Санкт-Петербург и Минеральные воды.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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