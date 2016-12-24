В Саранске у курьера из сервиса по доставке еды украли велосипед

В столице Мордовии студент из Таджикистана, подрабатывающий курьером в службе доставки еды, по милости неизвестного злоумышленника лишился велосипеда. Наблюдательные сотрудники полиции отыскали виновника кражи, нагло разъезжавшего по городу на похищенной технике.

По информации МВД по РМ, в отделе полиции 24-летний потерпевший иностранец рассказал, что оставил велосипед у здания общежития на улице Ульянова и спустя короткое время обнаружил его исчезновение. Ущерб оценивался в 12 тысяч рублей.

При отработке полученной информации полицейские на улице Зеленой в Саранске заметили немолодого гражданина на велосипеде, схожим по приметам с похищенным. Во время беседы 51-летний мужчина пояснил, что транспортное средство ему отдал друг.

Но уже в отделе полиции ранее неоднократно судимый ездок признался в краже. В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.