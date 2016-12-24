В Мордовии ведется системная работа по борьбе с онкозаболеваниями

В прошлом году завершилась реализация национального проекта «Здравоохранение». В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжится модернизация медицинских учреждений: поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2024 году было закуплено современное медицинское оборудование по республиканскому проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В Республиканский онкологический диспансер поступил аппарат для контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и системой рентгеновской визуализации.

Для того чтобы обеспечить своевременную диагностику онкологических заболеваний и сделать медицинскую помощь более доступной, в республике была создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Они открыты на базе Республиканской клинической больницы № 5 и Республиканского онкологического диспансера (г. Саранск ЦАОП №1, ЦАОП №»2 г. Краснослободск, ЦАОП №3 пос. Комсомольский). В центрах пациенты получают медицинскую помощь в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями и протоколами лечения, что позволяет гарантировать им высокое качество обслуживания.

Особое внимание уделяется информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний, подготовке специалистов-онкологов, а также обеспечению психосоциальной поддержки и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.

В этом году начнут строительство нового здания онкодиспансера.