Предпринимателей Мордовии научат правильно ставить бизнес-задачи

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится обучающий семинар «Что? Где? Когда? Три вопроса для постановки бизнес-задач» из цикла мероприятий «Алгоритмы решения бизнес-задач». В онлайн формате участников научат правильно планировать свои дела, используя SMART.

SMART — это методика постановки целей и задач. Каждая буква аббревиатуры описывает, какой должна быть формулировка от руководителя, а именно: конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени. Чтобы пропустить задачу через эти фильтры, удобно задать три вопроса: что, где и когда. «Умные цели» сокращают количество итераций, позволяют лучше контролировать и оценивать работу: сделано или не сделано.

Спикер мастер-класса – Елена Солдатова – генеральный директор компании, которая занимается внедрением платформы для работы с нормативными документами. Все задачи своей команде она ставит по SMART через «что, где, когда» и ведет их в таск-трекере, а не в мессенджерах, почте или на бумаге. Помимо управления технологической компанией Елена также руководит собственным консалтингом в области менеджмента и применяет «Умные цели» в клиентских проектах.

Практикум позволит сосредоточиться и интенсивно, по таймеру, поработать над тем, что важно, научится постановке задач по SMART. Участники получат необходимую теорию, им приведут примеры, ответят на интересующие вопросы. В качестве бонуса предпринимателям покажут, как заполнять карточки задач в «Битрикс24» – сервисе для управления задачами, где можно бесплатно создавать доски, календари и базу знаний.

Онлайн мастер-класс пройдет 26 февраля с 11:00 до 12:30.

Для участия необходим компьютер со стабильным быстрым интернетом.

Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3GXCGj.