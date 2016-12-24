На Форуме будущих технологий обсудили развитие индустрии новых материалов и химии

В Москве уже в третий раз прошел Форум будущих технологий, объединивший ученых из России и других стран, а также предпринимателей и экспертов. Его посетили около 1 800 участников. Как сообщил Первый вице-премьер РФ и сопредседатель организационного комитета Форума Денис Мантуров, мероприятие нацелено на выработку шагов по обеспечение инновационного развития отрасли, которой оно посвящено, а это возможно только при условии привлечения всех основных субъектов деятельности в индустрии – поставщиков, производителей и ученых.

В этом году главной темой Форума стали новые материалы и химия. Участники провели больше 30 панельных дискуссий, по итогам которых будут сформулированы предложения по развитию данной индустрии. А на экспозиции Форума представили разработки и достижения высокотехнологичных предприятий и стартапов России. Выставку посетил вице-премьер РФ и сопредседатель организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.

«Совместная работа представителей науки, бизнеса и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. Выставка Форума будущих технологий показывает яркие примеры такого взаимодействия. На ней представлены десятки новейших отечественных разработок, которые внедряются в промышленное производство и имеют высокий экспортный потенциал», – поделился Чернышенко.

Минпромторг РФ представил нацпроект «Новые материалы и химия», включающий четыре направления: химию, биотехнологии, композиты и редкоземельные металлы. На выставке уже показали первые разработки в этой области: абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, инновационные удобрения, композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, которые применяются в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, для изготовления высокотехнологичной продукции.

Напомним, что Форум будущих технологий проводится с 2023 года. В каждом году он посвящен новой теме. Партнерами при организации Форума выступают «Росатом», «Газпромбанк» и Правительство Москвы.