В День защитника Отечества телемачту в Саранске украсит праздничная подсветка

«Это наша жемчужина!»
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23 февраля филиал РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» включит на телевизионной мачте в Саранске архитектурно-художественную подсветку.
В День защитника Отечества высотную доминанту города украсит тематическая иллюминация: грани телемачты окрасятся в цвета российского триколора. Мерцание отдельных светодиодов в режиме стробоскопа добавит объем и динамику световой композиции. Праздничный сценарий подсветки будет работать с 18:00 до 23:00.
Можно добавить, что на Останкинской телебашне в столице России 23 февраля будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России, летящих вертолетов и наступающих танков.
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