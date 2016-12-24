В Саранске уроженец Азербайджана попался на культивировании конопли

17 февраля оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Им оказался 44-летний уроженец Азербайджанской Республики, принявший гражданство Российской Федерации.

В ходе обследования торгового павильона по продаже овощей и фруктов, арендованного им на оптовой базе в Саранске, в служебном помещении сотрудники правоохранительных органов обнаружили гроубокс с двумя горшками с кустами конопли, а также свертки с частями растений и марихуаной общей массой 18,3 гр., емкости с семенами.

Торговец заявил, что коноплю он культивировал для личного потребления. На него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств» и привлекли к административной ответственности за незаконное культивирование запрещенных растений.