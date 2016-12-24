В Рузаевке дама за рулем «Опель Астры» «подбила» иномарку и протаранила столб

По информации Госавтоинспекции республики, 20 февраля в 10.20 на ул. Тухачевского в Рузаевке 41-летняя водитель автомашины «Опель Астра» не обеспечила постоянного контроля над скоростью транспортного средства, в результате чего совершила наезд на припаркованную автомашину «Вольво S40» с последующим наездом на железобетонную опору.

Пострадавшая в ДТП автомобилистка с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, виновница аварии находилась за рулем в трезвом состоянии.