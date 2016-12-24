В Саранске пройдет антитеррористическая форсайт-сессия

22 февраля в 10.00 на площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске (ул. Федосеенко, 6, аудитория 303) состоится Антитеррористическая форсайт-сессия, организованная в рамках грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» Центром Социальных Медиатехнологий при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.

К участию в мероприятии приглашаются слушатели дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)» и все желающие обучающиеся и педагоги образовательных организаций республики. Для педагогов будет проведен отдельный специальный семинар.

"Целью мероприятия является конструирование безопасных жизненных траекторий с элементами тактической подготовки к современным террористическим угрозам. В рамках форсайт-сессии у обучающихся и педагогов мы сформируем антитеррористические компетенции - знания, умения, навыки, а также рассмотрим возможность сотворчества и соисполнительства в разработке стратегии позитивного развития молодежных антитеррористических проектов", - пояснила руководитель грантового проекта Людмила Потапова.

Антитеррористическая форсайт-сессия пройдет в шесть этапов.

На I этапе участников ознакомят с современными террористическими угрозами, на II этапе предложат проанализировать основные варианты противодействия терроризму, на третьем - сформированным из числа участников командам предложат на практике в игровой форме отработать определённые антитеррористические действия. IV этап предусматривает поиск угроз и возможностей противодействия им, а на V этапе участникам представится возможность гипотетически определить неизбежное и желаемое будущее. VI этап будет представлять собой рефлексию, в рамках которой будет дана оценка результатам форсайт-сессии, общей организации работы и использованным методам.

Лучшим командам и самым активным участникам будут вручены сертификаты #ШТАБ, памятные призы и ценные подарки.

Для участников из муниципальных районов Республики Мордовия будет организована онлайн-трансляция.

Ссылка на подключение к конференции Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/89334736803?pwd=0y83ycihZTe..

конференции: 893 3473 6803 Код доступа: 750088

Всем участникам необходимо пройти предварительную регистрацию в Яндекс-форме: https://forms.yandex.ru/u/6707b9135056902f9e722eef/.