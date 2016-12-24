Куда обращаться, если необходимо убрать снег и наледь с крыш многоквартирных домов

Скоро в Мордовию придет весна и вместе с ней оттепель. Это период, когда начинается таянье снега и льда, а значит, повышается риск схода наледи с крыш многоквартирных домов. Пешеходам следует быть осторожнее и обязательно соблюдать правила безопасности.

В первую очередь не стоит приближаться к домам со скатными крышами, а также находиться под карнизами зданий и линиями электропередач. Необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не подходили к потенциально опасным местам. Водителям не рекомендуется ставить автомобили близко к зданиям.

Если некоторые участки тротуаров ограждены, значит, они представляют повышенную опасность, такие места нужно обходить стороной. А если во время движения по улице вы услышали шум падающего снега, необходимо немедленно прижаться к стене, не останавливаться, не смотреть наверх и не пытаться отбежать. Крайне не рекомендуется ходить в наушниках, так как они помешают услышать шум падающего снега.

Если при падении снега или наледи пострадал человек, немедленно вызовите скорую помощь: 103 или 112.

Если необходимо очистить крышу многоквартирного дома от снега и наледи, обратитесь в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Также можно направить официальное обращение через «Госуслуги».