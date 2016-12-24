«Россия – страна возможностей» и «Волонтеры Победы» запустили всероссийский марафон шагов

Марафон организован для добровольцев Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в рамках Года защитника Отечества.

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АНО «Россия – страна возможностей» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявили о старте марафона шагов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «СпортТрек».

Марафон организован для добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Цель марафона – подсчитать, сколько шагов проходят добровольцы во время подготовки и проведения торжеств, и показать, что их работа требует не только времени и усилий, но и выносливости.

«Более 50 тыс. человек уже записались в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. «СпортТрек» решил показать масштаб и трудоемкость этой работы – посчитать, сколько шагов пройдут волонтеры за время подготовки и проведения юбилейных мероприятий, – отметила руководитель проекта «СпортТрек» Елена Фролова. – Самых активных участников поощрят баллами проекта. Уверена, эта инициатива найдет большой отклик у добровольцев».

Марафон пройдет в два этапа. Первый этап под названием «80 дней до Победы» начнется 19 февраля и завершится 9 мая. Лидеры определятся по наибольшему количеству пройденных шагов. Занявших первые десять мест наградят баллами проекта и сертификатами от платформы «Россия – страна возможностей».

Второй этап «Шаги Волонтеров Победы» пройдет в командном зачете с 10 мая по 3 сентября. В нем будут соревноваться регионы. Дополнительно с 19 февраля по 3 сентября участникам марафона будут доступны отдельные задания.

Источник: https://may9.ru/