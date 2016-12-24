Саранская авто-леди за нетрезвые заезды лишилась «Audi Q5»

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В столице Мордовии суд вынес приговор 33-летней местной жительнице по уголовной статье о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
По данным следствия, утром в августе 2024 года на автодороге по ул. Севастопольской в Саранске дама за рулем иномарки была остановлена сотрудниками ДПС и отстранена от управления транспортным средством, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения.
При этом ранее она уже подвергалась административному наказанию за нетрезвое вождение.
По информации прокуратуры РМ, суд назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Иномарка по решению суда была конфискована в доход государства.
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