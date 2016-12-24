Житель Саранска добровольно сдал в полицию ружье XIX века

Репортер

В столице Мордовии местный житель добровольно выдал полицейским ружье марки «DASH ON GRATZ» 1834 года выпуска.

По словам мужчины, оружие он нашел в заброшенном доме в селе Обрезки Ичалковского района. Сразу после обнаружения находки он сообщил об оружии в полицию. После проведения экспертизы в установленном законодательством порядке мужчине будет выплачено денежное вознаграждение.

Очевидно, что антикварная ценность этого оружейного раритета никак не повлияет на определенный законом размер вознаграждения за добровольно выданное оружие в рамках профилактической акции.

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