В Ардатове работает библиотека нового поколения

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За время реализации национального проекта «Культура» 17 библиотек Мордовии переоснастили по модельному стандарту, три из них – в прошлом году. Новые пространства сочетают в себе комфортные условия с доступом к новейшим информационным технологиям.
Центральная детская библиотека Ардатова получила название — «Ардатовские самоцветы». Модельная библиотека представляет собой инновационное пространство, созданное для детей и их родителей. Оно разделено на шесть функциональных зон. В библиотеке есть отдельное помещение для детского театрального кружка «РазноЦВЕТный мир». Он стал уникальной площадкой для развития, где каждый ребёнок может раскрыть свои таланты и погрузиться в мир сказок и волшебства.
Также появилась творческая мастерская «Я САМ» и многофункциональный зал «Узнаю САМ». В одном из помещений расположен музейно-краеведческий уголок «Городок на Алатыре». Создана сенсорная комната «ЦВЕТные сны» со световыми проекциями и расслабляющей музыкой. Благодаря этому пространству библиотека стала доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В библиотеке установлено современное оборудование для самореализации и обучения. Кроме того, здесь есть доступ к удалённым интернет-ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека (НЭБ) и Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ).
Отметим, что преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.
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