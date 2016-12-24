Житель Саранска стал жертвой энергоаферистов

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В саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 49-летний местный житель, доверившийся мнимому сотруднику энергосбытовой компании.
По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что в мессенджере ему поступил звонок якобы от представителя энергетической компании. Мужчину уведомили, что к нему подойдет специалист для проверки целостности счетчика. При этом клиенту предложили для удобства передачи показаний настроить на телефоне чат-бот и помогли с его настройкой.
Получив с помощью чат-бота нужные данные, аферисты приступили ко второй части представления. С жертвой на связь вышел уже липовый сотрудник Росфинмониторинга. Он сообщил, что неизвестные взломали личный кабинет мужчины на Госуслугах и для защиты сбережений убедил активировать кредитку, а затем перевести 400 тысяч рублей на определенный счет.
Не сомневаясь, что действует в личных интересах, потерпевший выполнил все указания. Прозрение у него наступило на следующий день, когда кредитные средства уже были в распоряжении мошенников. Житель Саранска обратился в полицию.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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