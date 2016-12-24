Сельские жители добиваются ремонта дороги в Старошайговском районе

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На прямую линию Президента России в 2024 году поступило обращение жительницы села Новая Федоровка Старошайговского района Мордовии. Женщина просила решить проблему с дорогами по улицам Садовая и Кузнецкая - они не ремонтировались с 2014 года, хотя являются жизненно важными для жителей населенного пункта. Ранее сельчане неоднократно обращались с этой проблемой в районную администрацию, но дороги по-прежнему оставались в плачевном состоянии.
В Новой Федоровке проживает около 200 человек, а протяженность каждой дороги составляет более двух километров. Экстренные службы, такие как скорая помощь и пожарная техника, с трудом добираются до жителей на этих улицах. Из-за отсутствия дорожного покрытия машины в распутицу просто вязнут в грязи, что делает проезд невозможным.
Народный фронт в Республике Мордовия взял ситуацию под контроль и направил обращения в администрацию района.
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