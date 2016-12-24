В Мордовии создают пластырь для профилактики аллергии

«Это наша жемчужина!»
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Пластырь сможет избавить страдающих аллергией людей от необходимости регулярно принимать таблетки. Пластырь влагостойкий, с ним можно мыться в душе и даже плавать в бассейне. Активное вещество, которое будет использоваться в его составе, отпускается без рецепта. При этом стоимость изделия будет сопоставима со стоимостью аналогичного курса таблеток.
Внедрение препарата в производство запланировано на 2025 год.
«Если человек знает, что, например, завтра начнется цветение какого-то растения, он наклеивает пластырь с действующим веществом (мы используем дезлоратадин), например, на руку, и в течение определенного времени может не пить таблетки, не опасаясь возникновения аллергической реакции, потому что действующее вещество будет постепенно высвобождаться и проникать в кровь», - пояснил заведующий учебно-научной лабораторией доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов Федерального центра развития биотехнологий и медицины вуза Валентин Агеев.
«Синергия университета и производства в области создания лекарственных препаратов — это стратегический шаг к развитию фарминдустрии региона и страны. В 2024 году благодаря полученному гранту специальной части программы «Приоритет 2030» в нашем вузе начал свою работу Федеральный центр развития биотехнологий и медицины, объединивший несколько лабораторий, в которых ведутся разработки генно-инженерных биологических продуктов, таргетных форм фармпрепаратов и исследуется фармокинетика новых препаратов. Новое исследование, проводящееся на его базе, — это доказательство успешного двустороннего взаимодействия и высокого научного потенциала наших ученых»,- отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.
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